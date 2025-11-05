خطاب رسمي من الأهلي إلى المصري البورسعيدي.. ما القصة؟

لم تكن سهلة.. أول تعليق لإمام عاشور بعد عودته من الإصابة

علق ماهر غريب رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، على الجدل المثار، بشأن تعيين البرتغالي فيتور بيريرا مدربًا لحراس المرمى بالفريق الأبيض، رغم عمله من قبل في الدوري الإسرائيلي.

قال ماهر غريب رئيس المنظومة الإعلامية في الزمالك، عبر برنامج اللعيب على قناة ام بي سي مصر: "المدرب موجود مع الفريق وتم الاتفاق معاه، وأعتقد كل الجدل المثار ده يعني بصراحة واضح إنه ممنهج ومستغرب جدًا منه".

وأضاف: "أنت بتتعامل مع أمر وكأن في جريمة تم ارتكابها، مع إن في لاعبين بنفس الشكل موجودين في أندية تانية وفي ألعاب أخرى ومدربين وسبق وعلى مدار سنوات سابقة الكلام ده تكرر كثيرًا".

وأكمل: "المدرب جنسيته إيه؟ أعتقد معروف للجميع، جنسيته برتغالية، هل المدرب سبق ليه العمل في مصر ولا لأ؟ سبق ليه العمل في مصر، طب ليه محدش اتكلم لما اشتغل في مصر؟".

وتابع: "الأمر مبالغ فيه شوية وأعتقد الزمالك ولاعبي الزمالك والجهاز الفني يعلموا تمامًا أن مثل هذه الأمور بيبقى الغرض منها تشتيت أذهان اللاعبين وإبعادهم عن تركيزهم في المباراة".

وأوضح: "أنا مش عارف ليه بيبقى الزمالك هو دايمًا اللي موجهله الانتقادات وإن الراجل هيمشي وإن في غضب من الإدارة، وخد بالك أحيانًا بيبقى الصمت، أحيانًا الصمت دليل قوة وليس ضعف .. وبكرر، الصمت دليل قوة".

واختتم تصريحاته: "مش مطلوب منك على كل كبيرة وصغيرة تقعد ترد وتعلق على حاجات، أنا آسف، حاجات صغيرة، يعني خلينا يا جماعة بنتكلم بنشتغل كرة قدم، هل اللي بيحصل ده بيصب في صالح كرة القدم بشكل عام".