وجه النادي الأهلي خطاب شكر إلى مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، تقديرًا لتهنئته بمناسبة انتخاب مجلس إدارة جديد للقلعة الحمراء.

وأكد الأهلي في خطابه اعتزازه بالعلاقات الطيبة التي تجمع الناديين الكبيرين، مشيرًا إلى أن روح التعاون والاحترام المتبادل بين جميع المؤسسات الرياضية المصرية تظل دائمًا هي الأساس في دعم وتطوير الرياضة المصرية.

وختم الأهلي خطابه بتمنياته للنادي المصري بمزيد من النجاح والتوفيق في المرحلة المقبلة لرفع راية الرياضة المصرية.