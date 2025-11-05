"اتفرج ببلاش".. الموعد والقنوات الناقلة لـ بطولة كأس السوبر المصري

تنطلق غدا الخميس، بطولة السوبر المصري، في نسختها الجديدة، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتستضيف الإمارات بطولة السوبر المصري، خلال الفترة من 6 نوفمبر الجاري حتى يوم 9 من الشهر ذاته، بمشاركة: "الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا".

وتقام مباريات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، غدا الخميس الموافق 6 نوفمبر الجاري، حيث يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، فيما يلاقي الزمالك نظيره بيراميدز.

القنوات الناقلة لبطولة السوبر المصري

وأعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عبر حسابها الرسمي، أن هناك ثلاثة قنوات ستذيع البطولة، هم: "قناة أون سبورت، أبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية".

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس السوبر المصري

ويلاقي النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الخميس المقبل الموافق 6 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "هزاع بن زايد".

وعلى الجانب الآخر، تقام مباراة الزمالك أمام بيراميدز في اليوم ذاته، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على ملعب "آل نهيان".