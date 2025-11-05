مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

إعلان

"فسخ العقد فورا".. تحرك من مجلس الزمالك ضد جون إدوارد بعد تعيين بيريرا

كتب : محمد خيري

10:27 ص 05/11/2025

جون إدوارد وعمر جابر وعبدالرحمن إسماعيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سادت حالة من التوتر على مجلس إدارة الزمالك بسبب تعيين البرتغالي فيتور بيريرا مدربا لحراسة المرمى خاصة أنه اختيار جون إدوارد المدير الرياضي وذلك بسبب عمل المدرب في فترة سابقة في نادي مكابي تل أبيب بالكيان الصهيونى

وأكد مصدر مطلع، داخل النادي، أن مجلس الإدارة، غير مسؤول عن ملف اختيارات أيًا من الجهاز الفني، ويلقي المسؤولية على المدير الرياضي، جون إدوارد، خاصة وأنه هو المسؤول عن هذا الملف.

وأوضح المصدر، أن هناك انقسام في مجلس الإدارة بشأن انضمام مدرب الحراس للجهاز الفني استعداداً للسوبر المصري ، فالبعض يؤيد استمراره حتى الانتهاء من البطولة، والبعض يرفض انضمامه من الأساس، وفسخ العقد معاه فورا.

وكان نادي الزمالك، أعلن أن فيتور بيريرا، وصل إلى فندق إقامة بعثة نادي الزمالك في أبو ظبي، على أن يتواجد رفقة الجهاز الفني بداية من مران اليوم، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك جون إدوارد نادي الزمالك فيتور بيريرا أخبار الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

رغم تنازله.. النيابة العامة تكسر صمت "مسن السويس" بمرافعة نارية -صور
دعواتنا له بالشفاء.. مجدي الجلاد: عمرو واكد في حاجة إلى علاج من اضطراب فكري ونفسي
رسمياً.. إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي (رابط مباشر)