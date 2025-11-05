"فسخ العقد فورا".. تحرك من مجلس الزمالك ضد جون إدوارد بعد تعيين بيريرا

سادت حالة من التوتر على مجلس إدارة الزمالك بسبب تعيين البرتغالي فيتور بيريرا مدربا لحراسة المرمى خاصة أنه اختيار جون إدوارد المدير الرياضي وذلك بسبب عمل المدرب في فترة سابقة في نادي مكابي تل أبيب بالكيان الصهيونى

وأكد مصدر مطلع، داخل النادي، أن مجلس الإدارة، غير مسؤول عن ملف اختيارات أيًا من الجهاز الفني، ويلقي المسؤولية على المدير الرياضي، جون إدوارد، خاصة وأنه هو المسؤول عن هذا الملف.

وأوضح المصدر، أن هناك انقسام في مجلس الإدارة بشأن انضمام مدرب الحراس للجهاز الفني استعداداً للسوبر المصري ، فالبعض يؤيد استمراره حتى الانتهاء من البطولة، والبعض يرفض انضمامه من الأساس، وفسخ العقد معاه فورا.

وكان نادي الزمالك، أعلن أن فيتور بيريرا، وصل إلى فندق إقامة بعثة نادي الزمالك في أبو ظبي، على أن يتواجد رفقة الجهاز الفني بداية من مران اليوم، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.