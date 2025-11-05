مباريات الأمس
أمير عبد الحميد: فكرة تغيير مدرب الأهلي ليست جيدة.. وتوروب يحتاج للوقت

كتب : محمد القرش

12:25 ص 05/11/2025

ياس توروب (5)

يرى أمير عبد الحميد المدرب الأسبق لحراس النادي الأهلي، أن فكرة تعيين مدرب أجنبي جديد خلفا لعماد النحاس ليست جيدة، وأن ياس توروب يحتاج للمزيد من الوقت.

وقال أمير في تصريحات عبر برنامج "الكلاسيكو": "خوسيه ريبيرو أحتاج الكثير من الوقت من أجل الانسجام مع اللاعبين، واللاعبين لم تكن غاضبة منه".

وأضاف: أداء الأهلي الآن مع توروب ليس الأفضل، ولكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت".

وواصل: "فترة عماد النحاس مع الأهلي نالت الإشادة والإعجاب من الجميع، ولكن الاستقرار مهم في النادي الأهلي، واستلمنا الفريق والكل كان في مستواه".

واختتم: "فكرة تغيير المدرب ليست جيدة والاستقرار كان الأهم، لكن نحترم قرار الإدارة بالتعاقد مع مدرب أجنبي جديد".

توروب مدرب الاهلي الاهلي خوسيه ريبيرو أمبر عبد الحميد

