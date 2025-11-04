مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

إعلان

مصدر يكشف "لمصراوي" حكام مباراتي الأهلي والزمالك في السوبر المصري

كتب : محمد القرش

11:55 م 04/11/2025

كأس السوبر المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم على طاقم تحكيم مباراتي الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، والزمالك أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وأوضح المصدر في تصريحات "لمصراوي" أنه من المقرر أن يقود محمود البنا مباراة الاهلي وسيراميكا، بينما يطلق محمد معروف صافرة بداية لقاء الزمالك وبيراميدز.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره سيراميكا في تمام الساعة الخامسة مساء الخميس المقبل، بينما يواجه الزمالك منافسة بيراميدز في تمام الساعة السابعة والنصف من نفس اليوم.

حكام مباراة الأهلي وسيراميكا

حكم ساحة: محمود البنا

حكم مساعد: أحمد حسام طه

حكم مساعد ثان: هاني خيري

حكم فيديو: محمود عاشور

حكم مساعد فيديو: خالد حسين.

حكام مباراة الزمالك وبيراميدز

حكم ساحة: محمد معروف

حكم مساعد أول: سامي هلهل

حكم مساعد ثان: طارق مصطفي

حكم فيديو: حسام عزب

حكم مساعد فيديو: شريف عبد الله.

والحكم الرابع في المباراتين سيكون من دولة الإمارات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس السوبر المصري الأهلي الزمالك بيراميدز سيراميكا حكام مباراة الأهلي وسيراميكا حكام مباراة الزمالك وبيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

دعواتنا له بالشفاء.. مجدي الجلاد: عمرو واكد في حاجة إلى علاج من اضطراب فكري ونفسي
رسمياً.. إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي (رابط مباشر)
- أول تعليق من مصر بعد فيديو المعتمر المصري في الحرم