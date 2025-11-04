مصدر يكشف "لمصراوي" حكام مباراتي الأهلي والزمالك في السوبر المصري

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم على طاقم تحكيم مباراتي الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، والزمالك أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وأوضح المصدر في تصريحات "لمصراوي" أنه من المقرر أن يقود محمود البنا مباراة الاهلي وسيراميكا، بينما يطلق محمد معروف صافرة بداية لقاء الزمالك وبيراميدز.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره سيراميكا في تمام الساعة الخامسة مساء الخميس المقبل، بينما يواجه الزمالك منافسة بيراميدز في تمام الساعة السابعة والنصف من نفس اليوم.

حكام مباراة الأهلي وسيراميكا

حكم ساحة: محمود البنا

حكم مساعد: أحمد حسام طه

حكم مساعد ثان: هاني خيري

حكم فيديو: محمود عاشور

حكم مساعد فيديو: خالد حسين.

حكام مباراة الزمالك وبيراميدز

حكم ساحة: محمد معروف

حكم مساعد أول: سامي هلهل

حكم مساعد ثان: طارق مصطفي

حكم فيديو: حسام عزب

حكم مساعد فيديو: شريف عبد الله.

والحكم الرابع في المباراتين سيكون من دولة الإمارات