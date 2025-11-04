مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

1 1
20:00

البنك الاهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

هايتي

1 4
15:30

مصر

دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج

0 3
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

1 2
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

1 0
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

4 0
22:00

كوبنهاجن

جميع المباريات

إعلان

جراحة ناجحة لناشئ الإسماعيلي محمد عبده بعد إصابته في اليد اليمنى

كتب : أميرة يوسف

08:33 م 04/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمد عبده محمد عبده لاعب فريق ناشئي الإسماعيلي (1)
  • عرض 5 صورة
    محمد عبده محمد عبده لاعب فريق ناشئي الإسماعيلي (4)
  • عرض 5 صورة
    محمد عبده محمد عبده لاعب فريق ناشئي الإسماعيلي (5)
  • عرض 5 صورة
    محمد عبده محمد عبده لاعب فريق ناشئي الإسماعيلي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أجرى محمد عبده محمد عبده، لاعب فريق ناشئي الإسماعيلي مواليد 2009، اليوم الثلاثاء، عملية جراحية لتثبيت كسر بالمنطقة الرابعة في اليد اليمنى باستخدام شرائح ومسامير، تحت إشراف الدكتور أحمد هشام، أخصائي المفاصل وجراحة العظام.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام حرس الحدود، والتي أُقيمت على الملعب الفرعي باستاد الإسماعيلية، وانتهت بفوز الإسماعيلي بثلاثية نظيفة.

وأكد الطبيب المعالج احمد هشام اخصائي المفاصل وجراحة العظام أن العملية تمت بنجاح، وأن حالة اللاعب مستقرة، موضحًا أنه سيحتاج إلى فترة راحة تمتد لعدة أسابيع قبل بدء برنامجه التأهيلي تمهيدًا لعودته إلى الملاعب.

ويُعد محمد عبده من أبرز مدافعي قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، وشارك بانتظام في مباريات فريقه، ويُتوقع له مستقبل كبير في صفوف الفريق الأول.

وقد وجّه مصطفى أميرو، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، الشكر للطبيب أحمد هشام الذي تحمل نفقات العملية بالكامل، تقديرًا لموقفه الإنساني، وذلك خلال زيارته للاعب بالمستشفى برفقة أبو طالب العيسوي وأحمد قناوي المسؤولين بقطاع الناشئين، والجهاز الفني لفريق 2009 بقيادة محمد حسيب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد عبده محمد عبده ناشئي الإسماعيلي حرس الحدود

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

دعواتنا له بالشفاء.. مجدي الجلاد: عمرو واكد في حاجة إلى علاج من اضطراب فكري ونفسي
رسمياً.. إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي (رابط مباشر)
- أول تعليق من مصر بعد فيديو المعتمر المصري في الحرم