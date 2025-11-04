جراحة ناجحة لناشئ الإسماعيلي محمد عبده بعد إصابته في اليد اليمنى

عمري ما هروح.. ماذا قال شيكابالا عن احتمالية مواجهة فريقه للزمالك؟

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أجرى محمد عبده محمد عبده، لاعب فريق ناشئي الإسماعيلي مواليد 2009، اليوم الثلاثاء، عملية جراحية لتثبيت كسر بالمنطقة الرابعة في اليد اليمنى باستخدام شرائح ومسامير، تحت إشراف الدكتور أحمد هشام، أخصائي المفاصل وجراحة العظام.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام حرس الحدود، والتي أُقيمت على الملعب الفرعي باستاد الإسماعيلية، وانتهت بفوز الإسماعيلي بثلاثية نظيفة.

وأكد الطبيب المعالج احمد هشام اخصائي المفاصل وجراحة العظام أن العملية تمت بنجاح، وأن حالة اللاعب مستقرة، موضحًا أنه سيحتاج إلى فترة راحة تمتد لعدة أسابيع قبل بدء برنامجه التأهيلي تمهيدًا لعودته إلى الملاعب.

ويُعد محمد عبده من أبرز مدافعي قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، وشارك بانتظام في مباريات فريقه، ويُتوقع له مستقبل كبير في صفوف الفريق الأول.

وقد وجّه مصطفى أميرو، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، الشكر للطبيب أحمد هشام الذي تحمل نفقات العملية بالكامل، تقديرًا لموقفه الإنساني، وذلك خلال زيارته للاعب بالمستشفى برفقة أبو طالب العيسوي وأحمد قناوي المسؤولين بقطاع الناشئين، والجهاز الفني لفريق 2009 بقيادة محمد حسيب