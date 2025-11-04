ثلاثي الأهلي يتجه إلى الإمارات للتواجد مع الفريق في كأس السوبر

فريق شيكابالا يتأهل إلى دور الـ32 من كأس مصر

يغادر الثلاثي خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى محمد يوسف المدير الرياضي، إلى الإمارات اليوم الثلاثاء لدعم فريق الكرة في بطولة السوبر المصري.

وفور وصول مرتجي إلى الإمارات، سيتولى مهمة رئاسة البعثة، بعد تكليفه من قبل مجلس الإدارة بهذه المهمة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "خالد مرتجي سيتوجه في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، إلى دبي لتولي رئاسة بعثة الفريق في كأس السوبر".

وأضاف: "سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة ومحمد يوسف المدير الرياضي، سيرافقان مرتجي في هذه الرحلة".

ويذكر أن الأهلي يستعد لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الخميس المقبل الموافق 6 نوفمبر الجاري، في إطار نصف نهائي بطولة كأس مصر.

