نجم الزمالك السابق: زيزو وتريزيجيه صفقات "ملهاش لازمة" في الأهلي

أكد صلاح سليمان نجم الزمالك السابق، أن الصفقات التي أبرمها النادي الأهلي في الميركاتو الماضي كانت "عشوائية".

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "انسحاب الاهلي أمام الزمالك في الموسم الماضي كانت وراء الصفقات العشوائية من أجل تهدئة الجماهير".

وأضاف: "مسؤولي الأهلي تعاقدوا مع أكتر من لاعب في نفس المركز، وتركوا احتياجات الفريق الحقيقة مثل مركز الدفاع".

واختتم تصريحاته: "عقب الانسحاب وهجوم الجماهير على إدارة الأهلي، حاولوا يراضوهم بصفقات مكنش ليها لازمة مثل أحمد سيد زيزو وتريزيجيه وأشرف بن شرقي".