مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
20:00

البنك الاهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

هايتي

1 4
15:30

مصر

دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

أحمد الكأس يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة هايتي في مونديال الناشئين

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

02:58 م 04/11/2025

أحمد الكاس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة هايتي في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم للناشئين.

موعد مباراة مصر وهايتي في كأس العالم للناشئين

منتخب مصر الثاني 17 عامًا سيلتقي نظيره هايتي عند الثالثة عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للناشئين.

تشكيل منتخب مصر أمام هايتي بكأس العالم للناشئين

وجاء تشكيل منتخب مصر لمباراة هايتي كالتالي:

الحارس: عمر عبد العزيز.

الدفاع: حمزة الدجوي - نور أشرف - أدهم فريد - مهند الشامي.

الوسط: عمر كمال - باسل مدحت - محمد حمد.

الهجوم: عبد العزيز الزغبي - حمزة عبد الكريم - بلال عطية.

يذكر أن قرعة كأس العالم للناشئين الذي تستضيفه دولة قطر أوقعت منتخب مصر في مجموعة تضم منتخبات: هايتي، إنجلترا وفنزويلا.

اقرأ أيضًا:
"الملف انتهى".. شبانة يفجر مفاجأة حول انتقال لاعب الزمالك للأهلي

"صاحب الثنائية الأفريقية".. الكشف عن المتسبب في إيقاف قيد الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر ضد هايتي كأس العالم للناشئين منتخب مصر للناشئين كأس العالم تحت 17 عامًا منتخب مصر تحت 17 عاما أحمد الكاس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

أعلى سعر عائد على الشهادات للعائد الثابت في بنكي الأهلي ومصر
رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2026.. خطوات
قرار مرتقب للبنك المركزي حول سعر الفائدة خلال أيام.. ما التفاصيل؟