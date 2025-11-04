أحمد الكأس يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة هايتي في مونديال الناشئين

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة هايتي في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم للناشئين.

موعد مباراة مصر وهايتي في كأس العالم للناشئين

منتخب مصر الثاني 17 عامًا سيلتقي نظيره هايتي عند الثالثة عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للناشئين.

تشكيل منتخب مصر أمام هايتي بكأس العالم للناشئين

وجاء تشكيل منتخب مصر لمباراة هايتي كالتالي:

الحارس: عمر عبد العزيز.

الدفاع: حمزة الدجوي - نور أشرف - أدهم فريد - مهند الشامي.

الوسط: عمر كمال - باسل مدحت - محمد حمد.

الهجوم: عبد العزيز الزغبي - حمزة عبد الكريم - بلال عطية.

يذكر أن قرعة كأس العالم للناشئين الذي تستضيفه دولة قطر أوقعت منتخب مصر في مجموعة تضم منتخبات: هايتي، إنجلترا وفنزويلا.

