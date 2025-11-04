مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
20:00

البنك الاهلي

دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

قرار عاجل من فيفا بإيقاف قيد الزمالك

كتب : محمد خيري

12:48 م 04/11/2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 18 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 18 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 18 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 18 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 18 صورة
    شيكو بانزا لاعب الزمالك ضد البنك الأهلي (5)
  • عرض 18 صورة
    شيكو بانزا لاعب الزمالك ضد البنك الأهلي (1)
  • عرض 18 صورة
    شيكو بانزا لاعب الزمالك ضد البنك الأهلي (3)
  • عرض 18 صورة
    شيكو بانزا لاعب الزمالك ضد البنك الأهلي (2)
  • عرض 18 صورة
    الزمالك وطلائع الجيش
  • عرض 18 صورة
    الزمالك وطلائع الجيش
  • عرض 18 صورة
    الزمالك وطلائع الجيش (1)
  • عرض 18 صورة
    الزمالك وطلائع الجيش
  • عرض 18 صورة
    الزمالك وطلائع الجيش
  • عرض 18 صورة
    الزمالك وطلائع الجيش
  • عرض 18 صورة
    الزمالك وطلائع الجيش
  • عرض 18 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إيقاف قيد نادي الزمالك، بسبب المستحقات الخارجية التي لم يلتزم بها في الفترة الماضية.

وكشف الاتحاد الدولي عبر موقعه، الأندية المصرية الموقوف قيدها، ومن بينهما نادي الزمالك بثلاث قضايا مختلفة بتاريخ 3 نوفمبر الحالي.

ولم يكشف الاتحاد الدولي، عن أسباب تلك القضايا، خاصة وأن الزمالك يعاني من العديد من الأزمات المالية في الفترة الحالية، ولم يوفي بعهوده في سداد المستحقات للعديد من الجهات الخارجية.

اقرأ أيضًا:
الأهلي يعلن اختصاصات محمود الخطيب في مجلس الإدارة

"ياسين منصور رئيسًا".. الأهلي يُعلن تشكيل المكتب التنفيذي للنادي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك فيفا إيقاف قيد الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

صورة- رئيسا وزراء هولندا وبلجيكا يمارسان الرياضة في ممشى أهل مصر
إقبال حاشد في أول ساعات افتتاح المتحف المصري الكبير للجمهور - صور
تعثر صفقة الغاز.. من الرابح ومن الخاسر بين مصر وإسرائيل؟
كيف نجحت مصر في منع وصول أضرار سد النهضة للمواطن؟