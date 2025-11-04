قرار عاجل من فيفا بإيقاف قيد الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إيقاف قيد نادي الزمالك، بسبب المستحقات الخارجية التي لم يلتزم بها في الفترة الماضية.

وكشف الاتحاد الدولي عبر موقعه، الأندية المصرية الموقوف قيدها، ومن بينهما نادي الزمالك بثلاث قضايا مختلفة بتاريخ 3 نوفمبر الحالي.

ولم يكشف الاتحاد الدولي، عن أسباب تلك القضايا، خاصة وأن الزمالك يعاني من العديد من الأزمات المالية في الفترة الحالية، ولم يوفي بعهوده في سداد المستحقات للعديد من الجهات الخارجية.

