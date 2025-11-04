"بعد الوقفة الاحتجاجية".. قرار هام من الأهلي بشأن العمال والموظفين

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرار جديد بشأن العاملين والموظفين، في ظل السعي لإنهاء أزمتهم.

وشهدت الفترة الماضية، وقفات احتجاجية من عمال وموظفي النادي الأهلي في الفروع المختلفة، لعدم الوصول للحد الأدنى في المرتبات، على حسب وصفهم.

ووفقا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد أن مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، قرر في اجتماعه مساء الاثنين تحمل النادي حصة صاحب العمل من التأمينات الاجتماعية لجميع العاملين بالنادي.

وجاء ذلك اعتبارًا من شهر أكتوبر الماضي وبأثر رجعي، مع الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة لتطوير الموارد البشرية بالنادي الأهلي.