مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
20:00

البنك الاهلي

دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

أهلي جدة

جميع المباريات

"بعد الوقفة الاحتجاجية".. قرار هام من الأهلي بشأن العمال والموظفين

كتب : محمد خيري

12:03 م 04/11/2025

النادي الأهلي

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرار جديد بشأن العاملين والموظفين، في ظل السعي لإنهاء أزمتهم.

وشهدت الفترة الماضية، وقفات احتجاجية من عمال وموظفي النادي الأهلي في الفروع المختلفة، لعدم الوصول للحد الأدنى في المرتبات، على حسب وصفهم.

ووفقا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد أن مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، قرر في اجتماعه مساء الاثنين تحمل النادي حصة صاحب العمل من التأمينات الاجتماعية لجميع العاملين بالنادي.

وجاء ذلك اعتبارًا من شهر أكتوبر الماضي وبأثر رجعي، مع الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة لتطوير الموارد البشرية بالنادي الأهلي.

الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي فريق الأهلي عمال الأهلي

