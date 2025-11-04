مباريات الأمس
الدوري المصري

زد

- -
20:00

البنك الاهلي

دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

أهلي جدة

الأهلي يعلن اختصاصات محمود الخطيب في مجلس الإدارة

كتب : مصطفى الجريتلي

10:31 ص 04/11/2025
    الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأهلي الجديد
    الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأهلي الجديد
    الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأهلي الجديد

أعلن النادي الأهلي المهام التي سيكون محمود الخطيب مُكلفًا بها بمجلس الإدارة عقب الجلسة الأولى التي عقدها المجلس الجديد.

وأشار النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، أن المجلس قرر في جلسته الأولى التي عقدت مساء يوم الإثنين تفويض محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، في الإشراف على شئون كرة القدم والموضوعات العاجلة الخاصة بالنادي، لحين العرض على مجلس الإدارة.

مجلس إدارة الأهلي الجديد

ويضم مجلس إدارة الأهلي الجديد لدورة 2025 -2029

محمود الخطيب (الرئيس)

ياسين منصور (النائب)

خالد مرتجي (أمين الصندوق)

الأعضاء فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبدالحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال.

الأعضاء تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

"ياسين منصور رئيسًا".. الأهلي يُعلن تشكيل المكتب التنفيذي للنادي

"جلسات فردية وجماعية".. جون إدوارد يُحفز لاعبي الزمالك قبل السوبر المصري

محمود الخطيب النادي الأهلي مجلس إدارة النادي الأهلي

