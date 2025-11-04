"18 مايو".. مصدر برابطة الأندية يوضح سبب التزامهم بموعد نهائي الدوري

"ثلاثة سينضمون غداً".. الكشف عن برنامج الأهلي في الإمارات قبل السوبر المصري

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول برابطة الأندية سبب التزامهم بإنهاء الموسم الجاري من الدوري يوم 18 مايو.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء:"فيفا ألزمنا بوجود لاعبي المنتخبات مع منتخباتهم قبل كأس العالم 2026 بـ ٢١ يومًا لذلك سننهي الدوري بالنسبة للمنافسين على اللقب يوم ١٨ مايو".

ومن المقرر أن تستضيف دول: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك منافسات كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وكان المنتخب الوطني قد ضمن التأهل بالبطاقة المباشرة لمنافسات كأس العالم 2026.

