"18 مايو".. مصدر برابطة الأندية يوضح سبب التزامهم بموعد نهائي الدوري

كتب : مصراوي

01:07 ص 04/11/2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول برابطة الأندية سبب التزامهم بإنهاء الموسم الجاري من الدوري يوم 18 مايو.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء:"فيفا ألزمنا بوجود لاعبي المنتخبات مع منتخباتهم قبل كأس العالم 2026 بـ ٢١ يومًا لذلك سننهي الدوري بالنسبة للمنافسين على اللقب يوم ١٨ مايو".

ومن المقرر أن تستضيف دول: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك منافسات كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وكان المنتخب الوطني قد ضمن التأهل بالبطاقة المباشرة لمنافسات كأس العالم 2026.

اقرأ أيضًا:
رابطة الأندية تصدم المنتخب الثاني.. ما علاقة بيراميدز؟ (خاص)

رد حاسم من وليد صلاح الدين عبر مصراوي عن خلافة مع محمد الشناوي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رابطة الأندية المحترفة كأس العالم 2026 الأهلي الزمالك بيراميدز

