في حديثه مع قناة النهار، كشف يانيك فيريرا المدرب السابق للزمالك عن كواليس صعبة واجهها خلال فترة عمله في الزمالك، خاصة قبل مواجهة الأهلي المصيرية.

وقال فيريرا في تصريحات عبر قناة النهار: "قبل مباراة الأهلي، وهي المواجهة الأهم بالنسبة لنا، واجهنا أزمة غير متوقعة؛ إذ لم نتمكن من عرض أي فيديو تحليلي للخصم لأن المنصة التي نستخدمها تم إيقافها بسبب عدم سداد المستحقات المالية للشركة المالكة".

وأضاف: "حتى قبل المباراة بأسبوع كامل، لم تكن لدينا أي لقطات أو مواد فنية تخص الأهلي، ورغم ذلك واصلنا العمل قدر استطاعتنا، وحافظنا على تركيزنا ومستوانا".

