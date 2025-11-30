"مش فني ولم أتوقع ذلك".. السولية يكشف لأول مرة كواليس رحيله عن الأهلي

تغادر في الرابعة والنصف عصر اليوم الأحد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مدينة بولوكواني بجنوب أفريقيا متجهة إلى جوهانسبرج، في رحلة طيران داخلية لمدة ساعة تقريبًا.

ومن المقرر أن تمكث البعثة في مطار جوهانسبرج ترانزيت لمدة 4 ساعات تقريبًا، قبل أن تستقل طائرة العودة إلى مطار القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن تستغرق الرحلة من جوهانسبرج إلى القاهرة حوالي 8 ساعات.

وتعادل الزمالك مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية، بجانل كل من، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، والمصري البورسعيدي، وزيسكو الزامبي.

