مباشرة من جنوب أفريقيا.. رباعي الزمالك الدولي يغادرون إلى الدوحة

غادر رباعي نادي الزمالك معسكر الفريق في جنوب أفريقيا للانضمام إلى منتخباتهم الوطنية المشاركة في بطولة كأس العرب التي ستقام في دولة قطر.

وجاء ذلك عقب انتهاء مباراة الفريق الأبيض أمام كايزر تشيفز، التي أقيمت أمس السبت، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وضمّت قائمة المغادرين كلًا من: محمود حمدي الونش ومحمد عواد المنضمين لمعسكر منتخب مصر، ومحمود بنتايج الظهير الأيسر المنضم لمنتخب المغرب، وعدي الدباغ للحاق ببعثة منتخب فلسطين.

وتوجه اللاعبين في الساعات الأولى من صباح اليوم، مباشرة إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث من المنتظر وصولهم عصر اليوم للانتظام رسميًا في معسكرات منتخباتهم استعدادًا للمباريات المقبلة.

وسيخوض ثنائي الزمالك محمود الونش ومحمد عواد أولى مبارياتهم في البطولة رفقة المنتخب المصري أمام الكويت يوم الثلاثاء المقبل، في بداية مشوار الفراعنة بالمسابقة.

وفي المقابل، يستعد محمود بنتايج لخوض اللقاء الافتتاحي مع المنتخب المغربي أمام منتخب جزر القمر، بينما يستعد عدي الدباغ، مع منتخب فلسطين لمواجهة قوية أمام منتخب قطر غدًا، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات.