شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، فأصدر نادي الجيش الملكي المغربي توضيحًا لما حدث خلال مباراة فريقه ونظيره الأهلي بدوري أبطال أفريقيا فيما تقدم نادي الزمالك بشكوى ضد حكم مباراته أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الكونفدرالية.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

مدير الكرة بالزمالك: هناك لاعب أخطأ في حق نفسه.. يواصل البعض بث أخبار كاذبة

أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن المدير الفني للفريق أحمد عبد الرؤوف يُعد مدربًا واعدًا ويمتلك ثقافة كروية وشخصية قوية، مشيرًا إلى أنه يتعامل باحترام مع الجهاز الفني واللاعبين، ولا يسمح بأي تدخل في عمله، ويعمل بجد ليلًا ونهارًا من أجل مصلحة الفريق، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

5 لحظات لا تُنسى في تاريخ مواجهات تشيلسي وأرسنال

مع تجدد صدام لندن الكبير بين تشيلسي وأرسنال اليوم الأحد، تعود إلى الذاكرة مجموعة من اللحظات المشتعلة التي صنعت تاريخًا طويلًا من الندية بين الجارين، لمشاهدة لقطات لا تُنسى من ديربي لندن.. اضغط هنا

"رقم سلبي للأهلي والزمالك".. 4 حقائق بعد الجولة الثانية القارية للأندية المصرية

مع نهاية منافسات يوم أمس السبت من الجولة الثانية ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية خاضت الأربع فرق المصرية التي تشارك بالمسابقتين مباريات الجولة، للتعرف على الحقائق التي سُجلت بعد المباريات.. اضغط هنا

هل يجب على مرموش اتخاذ طريق صلاح المفاجيء.. ماذا حدث قبل 10 سنوات؟

لا يعيش المحترف المصري بصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي عمر مرموش أفضل أيام مسيرته الكروية إذ شارك خلال الموسم الحالي بـ 490 دقيقة موزعة على 15 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفًا وصنع مثله، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

شجار جماعي بين اللاعبين والمشجعين في مباراة بالدوري الإنجليزي.. ما القصة؟

اندلعت أحداث مثيرة بعد فوز هال سيتي خارج ملعبه على ستوك سيتي بنتيجة 2-1، حيث اشتبك لاعبو الفريقين داخل الملعب أمام جماهير أصحاب الأرض الغاضبة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الجيش الملكي يكشف سبب أحداث شغب مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

قال يوسف البلاوي، الكاتب العام لنادي الجيش الملكي المغربي، إن الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي لا تعبّر عن جماهير النادي الحقيقية، مشددًا على أن ما وقع كان نتيجة تصرفات فردية من فئة محدودة لا تمثل النادي، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

قرار عاجل من الزمالك بشأن حكم مباراة كايزر تشيفز في الكونفدرالية

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ضد طاقم التحكيم الرواندي بقيادة صامويل أويكوندا، وذلك بسبب الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، للاطلاع على البيان.. اضغط هنا

نقاش حاد بين جوارديولا وهالاند بعد فوز السيتي على ليدز (فيديو وصور)

لم يكن غريبًا على بيب جوارديولا أن ينخرط في نقاش حاد بعد المباراة، حيث تبادل حديثًا حادا مع إيرلينج هالاند بعد فوز مانشستر سيتي المتأخر، لمشاهدة اللقطة.. اضغط هنا

طبيعة إصابة الشناوي في مباراة بيراميدز وباور ديناموز

كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، طبيعة الإصابة التي تعرض لها الحارس الدولي أحمد الشناوي خلال مباراة الفريق أمام باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

10 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة المغربي أشرف بن شرقي

نجح النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة الماضية، في حجز مكان بالتشكيل الأساسي للمارد الأحمر، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا