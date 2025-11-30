أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن المدير الفني للفريق أحمد عبد الرؤوف يُعد مدربًا واعدًا ويمتلك ثقافة كروية وشخصية قوية، مشيرًا إلى أنه يتعامل باحترام مع الجهاز الفني واللاعبين، ولا يسمح بأي تدخل في عمله، ويعمل بجد ليلًا ونهارًا من أجل مصلحة الفريق.

وقال مدير الكرة: "هناك لاعب أخطأ في حق نفسه وحق الفريق، وتمت معاقبته، ولن نعلن عن تفاصيل العقوبة. لسنا مُطالبين بالرد على كل شائعة هدفها تشتيت الفريق؛ فهذه أساليب قديمة، لكن احترامًا لجماهير الزمالك أوضحنا ما حدث".

وأضاف: "هناك 21 ناديًا في الدوري، ومع ذلك يواصل البعض بث أخبار كاذبة تخص الزمالك، ويتناقلها كل شخص بما يتوافق مع انتمائه".

وتابع مؤكدًا: "ما يحدث داخل الزمالك أمر طبيعي جدًا ويحدث في كل الأندية. نملك ثلاثة من أفضل الحراس في مصر، إضافة إلى حارس ناشئ مميز، ومن الطبيعي أن يكون هناك تنافس قوي بينهم. دورنا هو التقويم والالتزام بالنظام، ومن يكرر المخالفات لن يكون له مكان".

واستكمل: "كمّ الأخبار السلبية المتداولة عن الزمالك غير حقيقي، ويعبر فقط عن خيال من يروجها، وهدفه الضغط على الفريق، لكننا لا نتأثر بهذه الضغوط لأن الجميع محترفون. كل خبر يمكن تفسيره بطرق عديدة وفق رغبة من يوجهه".

وأشار عبد الناصر إلى أن الأزمات المالية ليست جديدة على الزمالك، مؤكدًا أن معظم أندية الدوري تعاني، لكن التركيز دائمًا يكون على الزمالك فقط.

واختتم تصريحاته قائلاً: "لاعبو الزمالك رجال وأبناء للنادي، ونعمل جميعًا بروح واحدة. لدينا نجوم كبار ولاعبون واعدون يستمدون قوتهم من جماهيرنا. سنواصل العمل حتى نصل إلى النتائج التي ترضي جماهير النادي في كل البطولات".