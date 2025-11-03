دائما ما يقول نجوم كرة القدم أن العدو الأول لأي لاعب هى الإصابات، ومن أخطر هذه الإصابات هي التي ترتبط بالمخ والأعصاب التي يتعرض لها الرياضي بشكل عام وليس لاعب كرة القدم فقط.

وتواصل مصراوي مع محمود بدوي أخصائي المخ والأعصاب بجامعة القاهرة، الذي كشف لنا عن طبيعة الإصابات المرتبطة بالمخ والأعصاب التي يمكن أن يتعرض لها الرياضي بشكل عام ولاعب كرة القدم بالأخص.

وقال محمود بدوي في تصريحات خاصة لمصراوي: "إصابات الرأس بشكل عام تنقسم إلى نوعين، إصابات خارجية وإصابات داخلية، الخارجية مثل الجروح، التي يتعرض لها اللاعب وفي كلا الحالتين لابد من خضوع المريض أو المصاب لأشعة لمعرفة ما إذا كان هناك نزيف داخلي بالمخ".

وأضاف: "الدماغ يكون عليها ما يشبه الغطاء لحماية الرأس من الصدمات، مع كثرة الصدمات التي يتعرض لها الرياضي، من الممكن أن يتجمع بها دماء تدريجيا، على الرغم من أن الشخص قد لا يظهر عليه أي أزمة صحية في هذا التوقيت ولكن بعد ذلك تظهر الآثار السلبية للصدمات التي يتعرض لها".

وتابع: "هناك بعض العلامات التي يمكن أن تظهر على المصاب عقب تعرضه لأي اصطدام في الرأس، مثل القيء، الإغماء أو تعرض اللاعب لتشنجات عقب الاصطدام، كل هذه علامات تشير إلى تعرض اللاعب أو الرياضي لأزمة دماغية".

وواصل: "لاعب كرة القدم والرياضي بشكل عام، من الممكن أن يتعرض للإصابة في المخ، لكن لا يظهر تأثيرها عليه في وقتها ولكن من الوارد أن يظهر هذا التأثير على المدى الطويل".

وأكمل: "الصدمات المتتالية والمستمرة التي يتعرض لها الرياضي بشكل عام، من الممكن أن تسبب في حدوث تلف لخلايا المخ ولكنه لا يظهر إلا على المدى، ويظهر غالبا على الرياضي عقب الاعتزال، على سبيل المثال محمد علي كلاي تعرض للإصابة بالشلل الرعاش، عقب اعتزاله".

وعن أبرز الإصابات المرتبطة بالمخ التي يمكن أن يتعرض لها الرياضي، قال: "مع الوقت وكثرة الإصابات التي يتعرض لها الرياضي في المخ، يمكن أن نرى اللاعب يتعرض للخرف مع كبر السن، وتعرضه الدائم لحالة فقدان التركيز، وأكثر فئة تتعرض لهذه الإصابات هم لاعبي المصارعة والألعاب التي تتميز بالعنف".

وأردف: "هناك بعض الفيتامينات بجانب الحرص الدائم من اللاعب على تناول الأطعمة الصحية، تساعد على زيادة التركيز لدى اللاعب وتجعل لديه تحمل بشكل أكبر وتفيد الأعصاب بصورة كبيرة".

واختتم بدوي تصريحاته: "لابد من منح اللاعبين بعض الدورات الخاصة بالإسعافات الأولية، لتدريبه على طرق مواجهة الأزمات داخل الملعب التي يمكن أن يتعرض لها أي لاعب لحين دخول الجهاز الطبي أرضية الملعب، خاصة وأن التأخر دقيقة واحدة في علاج اللاعب المصاب في الرأس، قد يتسبب في حدوث بعض المشكلات له في خلايا المخ".

