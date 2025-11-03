مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 1
22:00

إيفرتون

كأس العالم تحت 17 عاما

كوستاريكا

1 1
14:30

الامارات

كأس العالم تحت 17 عاما

اليابان

2 0
15:30

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما

قطر

0 1
17:45

إيطاليا

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 0
21:45

كالياري

جميع المباريات

إعلان

"لقاء مكرر".. تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر

كتب - يوسف محمد:

08:52 م 03/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ارشيفية
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسيراميكا (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصلت مساء اليوم الإثنين، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإمارات، استعداد للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

وتقام بطولة كأس السوبر المصري، في الإمارات خلال الفترة من 6 نوفمبر الجاري حتى 9 من الشهر ذاته، بمشاركة كلا من: "الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا".

ويلاقي النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الخميس المقبل الموافق 6 نوفمبر الجاري، في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا في السوبر

وهذه ليبست المرة الأولى التي يلاقي فيها النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وسبق وواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في مناسبتين من قبل بالسوبر المصري، كلاهما في الدور نصف النهائي، وحقق الأهلي خلالهما الفوز.

وكانت أول مواجهة تجمع بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في السوبر هى مباراة نصف نهائي البطولة موسم 2023-2024، والتي انتهت لصالح المارد الأحمر بهدف دون مقابل.

والمواجهة الثانية التي جمعت بين الفريقين، كانت في نصف نهائي نسخة الموسم الماضي 2024-2025، التي انتهت لصالح الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي سياق متصل، كان النادي الأهلي تعادل سلبيا أمام المصري البورسعيدي أمس الأحد، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:

"موقف صلاح".. الكشف عن التشكيل الأفضل في العالم لعام 2025 من رابطة اللاعبين المحترفين

"لن أكون متواضعًا".. رد حاسم من رونالدو على السؤال الصعب بخصوص ميسي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وسيراميكا كأس السوبر المصري مباراة الأهلي وسيراميكا موعد مباراة الأهلي وسيراميكا موعد مباراة الأهلي المقبلة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور غدًا
أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير