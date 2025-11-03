"قد تسبب الشلل".. طبيب يكشف لمصراوي أبرز إصابات الدماغ التي يتعرض لها الرياضيين

وصلت مساء اليوم الإثنين، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإمارات، استعداد للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

وتقام بطولة كأس السوبر المصري، في الإمارات خلال الفترة من 6 نوفمبر الجاري حتى 9 من الشهر ذاته، بمشاركة كلا من: "الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا".

ويلاقي النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الخميس المقبل الموافق 6 نوفمبر الجاري، في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا في السوبر

وهذه ليبست المرة الأولى التي يلاقي فيها النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وسبق وواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في مناسبتين من قبل بالسوبر المصري، كلاهما في الدور نصف النهائي، وحقق الأهلي خلالهما الفوز.

وكانت أول مواجهة تجمع بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في السوبر هى مباراة نصف نهائي البطولة موسم 2023-2024، والتي انتهت لصالح المارد الأحمر بهدف دون مقابل.

والمواجهة الثانية التي جمعت بين الفريقين، كانت في نصف نهائي نسخة الموسم الماضي 2024-2025، التي انتهت لصالح الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي سياق متصل، كان النادي الأهلي تعادل سلبيا أمام المصري البورسعيدي أمس الأحد، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

