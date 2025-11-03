مباريات الأمس
موقف خوان بيزيرا من المشاركة مع الزمالك أمام بيراميدز في كأس السوبر

كتب : مصراوي

05:48 م 03/11/2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالجهاز الفني لفريق الزمالك عن موقف النجم البرازيلي بصفوفهم خوان بيزيرا من المشاركة معهم أمام بيراميدز.

موعد مباراة الزمالك و بيراميدز

الزمالك سيلتقي نظيره بيراميدز عند 07:30 مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين إلى أن بيزيرا سيسافر مع بعثة الفريق إلى الإمارات ولكنه فرصه في المشاركة بمباراة بيراميدز تكون ضئيلة إذ يعاني من شد في العضلة الخلفية.

وسيلتقي الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز في دور النهائي بنظيره الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يقام النهائي عند الخامسة والنصف عصر يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر على ملعب محمد بن زايد فيما تسبقها مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع عند الثالثة إلا ربع عصر اليوم ذاته ولكن على ملعب آل نهيان.

يذكر أن بيزيرا كان قد تعرض للإصابة خلال مباراة الزمالك مساء يوم أمس الأحد أمام نظيره طلائع الجيش وتم استبداله على إثرها.

