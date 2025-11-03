مباريات الأمس
بعثة الأهلي تصل مطار دبي استعدادا للسوبر المصري

كتب : محمد القرش

04:02 م 03/11/2025

زيزو يغادر مع بعثة الأهلي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى مطار دبي منذ قليل، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وتتوجه البعثة مباشرة من دبي إلى مقر الإقامة في العين بعد انتهاء كافة الإجراءات الخاصة بالوصول داخل المطار.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في نصف نهائي البطولة.

وكان الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق، قد قرر اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين في القائمة للسفر إلى الإمارات بمن فيهم اللاعبون الذين يخضعون لبرامج علاجية وتأهيلية.

