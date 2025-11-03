مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

إيفرتون

كأس العالم تحت 17 عاما

اليابان

- -
15:30

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما

قطر

- -
17:45

إيطاليا

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كالياري

جميع المباريات

إعلان

عاجل.. الزمالك يصطدم بالمصري وكايزر تشيفز في مجموعات الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

01:26 م 03/11/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وديكيداها (1)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وديكيداها (5)
  • عرض 13 صورة
    محمد السيد لاعب الزمالك
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وديكيداها (3)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وديكيداها (2)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وديكيداها (5)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وديكيداها (7)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وديكيداها (1)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وديكيداها (4)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وديكيداها (3)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وديكيداها (2)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وديكيداها (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسفرت قرعة بطولة الكونفدرالية الأفريقية، عن تواجد نادي الزمالك ضمن المجموعة الرابعة، للبطولة، في الموسم الجديد 2025\2026.

ويضم بجانب نادي الزمالك في المجموعة الرابعة كل من: زيسكو الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي والمصري البورسعيدي، الزمالك

وأقيمت قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الإثنين، في مدينة جوهانسبورج الجنوب أفريقية.

تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات الكونفدرالية:

التصنيف الأول: الزمالك، الوداد المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري، شباب بلوزداد الجزائري.

التصنيف الثاني: ستيلينبوش الجنوب أفريقي، المصري البورسعيدي، دجوليبا المالي، مانييما يونيون الكونغولي.

التصنيف الثالث: كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، أوتوهو الكونغولي.

التصنيف الرابع: سان بيدرو الإيفواري، سينجيدا التنزاني، أولمبيك آسفي المغربي، نيروبي الكيني، زيسكو الزامبي، عزام يونايتد التنزاني.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الكونفدرالية الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك مجموعة الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير
الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا يُطبق 5 نوفمبر
السحب الرعدية تتقدم الآن.. الأرصاد تُصدر تحديثًا بشأن الطقس