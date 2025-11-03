توافد لاعبو الأهلي على مطار القاهرة للمغادر إلى الإمارات (صور)

رغم الابتعاد.. إمام عاشور يصل المطار لمرافقة بعثة الأهلي في الإمارات

توافد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مطار القاهرة استعدادا للسفر مع البعثة المتجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لخوض منافسات بطولة السوبر المصري للأبطال.

وحرص ييس توروب، المدير الفني للفريق، على اصطحاب جميع اللاعبين استعدادًا لمغادرة القاهرة ظهر اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن بين البعثة تواجد إمام عاشور، لاعب الفريق الذي غاب طوال الفترة الماضية، بسبب إصابته بفيروس (A)، وعاد مؤخرا لخوض البرنامج التأهيلي، من أجل تجهيزه للعودة مرة أخرى.

جدر بالذكر، أن الأهلي يفتتح مشواره في بطولة كأس السوبر المصري، باللقاء الذي يجمعه أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي من البطولة مساء يوم الخميس المقبل.