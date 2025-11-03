مباريات الأمس
توافد لاعبو الأهلي على مطار القاهرة للمغادر إلى الإمارات (صور)

كتب : مصراوي

12:17 م 03/11/2025
    بن شرقي وأحمد عبدالقادر يغادران مع بعثة الأهلي
    أحمد عبدالقادر يغادر مع بعثة الأهلي
    تريزيجيه وأفشة مع بعثة الأهلي
    حسين الشحات يغادر مع بعثة الأهلي
    زيزو يغادر مع بعثة الأهلي
    محمد هاني يغادر مع بعثة الأهلي
    ياسر إبراهيم يغادر مع بعثة الأهلي
    إمام عاشور في المطار 1
    أليو ديانج يغادر مع بعثة الأهلي

توافد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مطار القاهرة استعدادا للسفر مع البعثة المتجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لخوض منافسات بطولة السوبر المصري للأبطال.

وحرص ييس توروب، المدير الفني للفريق، على اصطحاب جميع اللاعبين استعدادًا لمغادرة القاهرة ظهر اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن بين البعثة تواجد إمام عاشور، لاعب الفريق الذي غاب طوال الفترة الماضية، بسبب إصابته بفيروس (A)، وعاد مؤخرا لخوض البرنامج التأهيلي، من أجل تجهيزه للعودة مرة أخرى.

جدر بالذكر، أن الأهلي يفتتح مشواره في بطولة كأس السوبر المصري، باللقاء الذي يجمعه أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي من البطولة مساء يوم الخميس المقبل.

مطار القاهرة النادي الأهلي الإمارات العربية المتحدة بطولة السوبر المصري ييس توروب

