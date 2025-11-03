مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

إيفرتون

كأس العالم تحت 17 عاما

اليابان

- -
15:30

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما

قطر

- -
17:45

إيطاليا

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كالياري

جميع المباريات

إعلان

"بما فيهم المصابين".. قرار من مدرب الأهلي قبل السفر إلى الإمارات

كتب : محمد القرش

12:11 م 03/11/2025

حسين الشحات وحمزة علاء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين في القائمة بما فيهم المصابين؛ وذلك للسفر إلى الإمارات العربية المتحدة ظهر اليوم الإثنين؛ استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري. (وفقا للموقع الرسمي للأهلي)

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام فريق سيراميكا كليوباترا مساء الخميس المقبل في الدور نصف النهائي من البطولة.

ويسعى الفريق لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية المقرر لها مساء الأحد المقبل ومواصلة مشواره نحو التتويج باللقب.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر المصري برصيد 15 بطولة ويبحث الفريق عن تعزيز تصدره في البطولة من خلال إضافة لقب جديد في النسخة الحالية للبطولة.

اقرأ أيضًا:

السجن مدى الحياة لمدرب مصري طعن زوجته حتى الموت.. ما القصة؟

الموعد والتصنيفات.. كل ماتريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس السوبر المصري الأهلي بعثة الأهلي مدرب الأهلي أخبار الأهلي الأهلي اليوم السوبر المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير
الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا يُطبق 5 نوفمبر
السحب الرعدية تتقدم الآن.. الأرصاد تُصدر تحديثًا بشأن الطقس