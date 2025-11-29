مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

باور ديناموز

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

- -
15:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

ليدز يونايتد

"قوة هجومية ضاربة".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام كايزر تشيفز

كتب : مصطفى الجريتلي

10:00 ص 29/11/2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

استقر المدير الفني لفريق الزمالك، أحمد عبدالرؤوف على التشكيل الذي سيخوض به مباراة كايزر تشيفز بالكونفدرالية.

موعد مباراة كايزر تشيفز والزمالك

الزمالك سيحل ضيفًا على نظيره كايزر تشيفز عند الثالثة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام كايزر تشيفز

ومن المتوقع أن يبدأ أحمد عبدالرؤوف مباراة الزمالك وكايزر تشيفز بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح

خط الوسط: محمد شحاتة، ناصر ماهر، محمود بنتايج

خط الهجوم: شيكوبانزا، سيف الجزيري، خوان بيزيرا

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

الزمالك يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط بفارق ثلاثة نقاط عن المصري المتصدر الذي خاض مباراة الجولة الثانية.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق كايزر تشيفز المركز الثالث بدون نقاط بفارق الأهداف عن زيسكو يونايتد الزامبي الذي خسر مباراة الجولة الثانية أمام ضيفه المصري أمس الجمعة بثلاثية مقابل هدفين.

