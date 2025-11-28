أول تعليق من مدرب المصري بعد فوزه التاريخي أمام زيسكو

بعد بيان الأهلي.. كيف تغيرت علاقة رمضان صبحي والخطيب؟

أول رد رسمي من بيراميدز على موقف الخطيب من أزمة رمضان صبحي

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي ونظيره الجيش الملكي التي تجمعهما بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الجيش الملكي والأهلي

فريق الجيش الملكي سيستضيف نظيره الأهلي عند التاسعة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية.

تشكيل الأهلي لمباراة الجيش الملكي المغربي

ويدخل الأهلي مباراة الجيش الملكي المغربي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني ــ ياسين مرعي ــ ياسر إبراهيم ــ أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية ــ أليو ديانج ــ أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: بن شرقي ــ تريزيجية ــ محمد شريف.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط بفارق نقطة عن يانج أفريكانز المتصدر الذي خاض مباراة الجولة الثانية.

وعلى الجانب الآخر يتذيل فريق الجيش الملكي المجموعة بدون نقاط بفارق نقطة عن شبيبة القبائل صاحب المركز الثالث الذي خاض مباراة الجولة الثانية.

اقرأ أيضًا:

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي

اشتراكات تصل إلى 13 ألف إسترليني باليوم.. نادٍ استثماري خطة رونالدو الجديدة قبل الاعتزال



