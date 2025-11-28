20 لاعبًا رحلوا ابتعدوا عن الأضواء بعد الرحيل عن الأهلي والزمالك

في ذكرى ميلاده.. 20 صورة وأبرز المعلومات عن حماده امام "ثعلب الزمالك"

على مدار السنوات الماضية، شهد صفوف قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك، عدداً كبيراً من اللاعبين الذين ظهروا لفترة وجيزة، ولكنهم لم ينجحوا في الحفاظ على مكانهم داخل القلعتين.

ويعرض "مصراوى" في السطور التالية أبرز النجوم الذين فقدوا بريقهم داخل القطبين:

الزمالك:

2005: عادل فتحي الظهير الأيمن الذي جاء إلى الزمالك لكن مشادته الشهيرة مع فاروق جعفر أطاحت به خارج الحسابات.

2009: سيد مسعد مهاجم جاء للزمالك مقابل مليون جنيه في عهد حسام حسن، لكنه لم يحصل على فرصة لإثبات نفسه.

2011: محمد سعيد "قطة" أحد ناشئي الأهلي، وانتقل للزمالك بعقد لمدة خمس سنوات، لكنه غادر بعد جلوسه على مقاعد البدلاء.

كما رحلت بعد الأسماء التى ظهرت في السنوات الأخيرة بسبب عدم حصولهم على فرصة كافية ومنهم علي فتحي، وأسامة إبراهيم، وحمادة طلبة.

الأهلي :

2006 – 2007: مجدي عطوة انضم لاعب إنبي السابق ليحل محل محمد بركات، إلا أن ظهوره الباهت كان السبب الرئيسي لرحيله سريعاً.

2009: علاء شعبانانضم من نادي الحمام مقابل 400 ألف جنيه، لكنه لم يخض سوى ثلاث مباريات فقط ليوصي مانويل جوزيه بالاستغناء عنه.

2013 – 2016: عمرو جمال مهاجم واعد لكن الإصابات المتتالية عرقلت مسيرته مع الأهلي.

2017: الإيفواري سليمان كوليبالي رحل عن الأهلى بشكل مفاجي بعد أربعة أشهر فقط من انضمامه.

بالإضافة إلي الأسماء السابقة الحارس مسعد عوض، والمهاجم ماليك إيفونا، وأحمد حمودي، وعمرو بركات، وباسم علي.

نجوم رحلوا مؤخراً وظهروا خارج القطبين:

2023: صلاح محسن غادر الأهلي مجاناً إلى المصري، واستعاد قدرته التهديفية بقميص الفريق البورسعيدي.

2024: زياد كمال بعد إعارة قصيرة لم تكتمل مع الزمالك، عاد إلى إنبي ليقدم مستويات مميزة.

2024: حسام حسن واصل مهاجم الأهلي السابق رحلة التألق في الأندية التي لعب لها بعد الرحيل، وكان أبرزها تألقه مع سموحة ثم مودرن سبورت.

2024: أحمد القندوسي بعد خروجه من الأهلي أثبت إمكانياته الكبيرة مع سيراميكا كليوباترا وقدم أداءً قوياً خلال المواسم الماضية.

2025: عمر الساعي رحل معاراً من الأهلي إلى المصري، وأثبت نفسه مع بداية الموسم الحالي.