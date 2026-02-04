إعلان

ترامب: نتفاوض الآن مع إيران.. والعملية الدبلوماسية دخلت حيز التنفيذ الفعلي


كتب- محمود الطوخي:

01:15 ص 04/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تتفاوض حاليا مع الجانب الإيراني، مشيرا إلى أن العملية الدبلوماسية قد دخلت حيز التنفيذ الفعلي.

وفي تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، امتنع ترامب عن تحديد الموقع الجغرافي الدقيق للمحادثات المقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مكتفيا بالتأكيد على أن التواصل جار "الآن".

وتأتي هذه التصريحات تزامنا مع إعلان وكالة "إرنا" الرسمية عن اكتمال التخطيط للمفاوضات النووية بناء على توجيهات مباشرة من الرئاسة الإيرانية لفتح مسار تفاوضي جديد.

وبحسب مصادر دبلوماسية، طالبت طهران رسميا بنقل مكان الاجتماع المرتقب من مدينة إسطنبول التركية إلى سلطنة عُمان، مع الدعوة إلى تقليص نطاق الملفات المطروحة للنقاش.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن المشاورات مستمرة لوضع اللمسات الأخيرة على المقر، مثمنا وساطة الدول الصديقة.

وتشير التقارير إلى أن اللقاء الذي كان من المفترض أن يجمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يوم الجمعة في إسطنبول، بات رهنا بالتوافق النهائي على المكان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب تفاوض أمريكا مع إيران إيران أمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"أوبل وشيفرولية وبي إم دبليو" 70 سيارة تابعة للبنك الأهلي للبيع في مزاد
أخبار السيارات

"أوبل وشيفرولية وبي إم دبليو" 70 سيارة تابعة للبنك الأهلي للبيع في مزاد
فرص عمل بمشروع الضبعة النووية.. رابط للتقديم والمهن المطلوبة
أخبار مصر

فرص عمل بمشروع الضبعة النووية.. رابط للتقديم والمهن المطلوبة
محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة بيع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي
زووم

محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة بيع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي
إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية 50 ألف جنيه
حوادث وقضايا

إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية 50 ألف جنيه
"بسبب أم جاسر".. إيقاف مسلسل "روح OFF" ومنع عرضه في رمضان
مسرح و تليفزيون

"بسبب أم جاسر".. إيقاف مسلسل "روح OFF" ومنع عرضه في رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد