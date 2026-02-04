قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تتفاوض حاليا مع الجانب الإيراني، مشيرا إلى أن العملية الدبلوماسية قد دخلت حيز التنفيذ الفعلي.

وفي تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، امتنع ترامب عن تحديد الموقع الجغرافي الدقيق للمحادثات المقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مكتفيا بالتأكيد على أن التواصل جار "الآن".

وتأتي هذه التصريحات تزامنا مع إعلان وكالة "إرنا" الرسمية عن اكتمال التخطيط للمفاوضات النووية بناء على توجيهات مباشرة من الرئاسة الإيرانية لفتح مسار تفاوضي جديد.

وبحسب مصادر دبلوماسية، طالبت طهران رسميا بنقل مكان الاجتماع المرتقب من مدينة إسطنبول التركية إلى سلطنة عُمان، مع الدعوة إلى تقليص نطاق الملفات المطروحة للنقاش.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن المشاورات مستمرة لوضع اللمسات الأخيرة على المقر، مثمنا وساطة الدول الصديقة.

وتشير التقارير إلى أن اللقاء الذي كان من المفترض أن يجمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يوم الجمعة في إسطنبول، بات رهنا بالتوافق النهائي على المكان.