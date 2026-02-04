رئيس الوزراء الإثيوبي يتهم إريتريا بالقتل الجماعي في حرب تيجراي

أديس أبابا - (أ ب)

اعترفت الحكومة الإثيوبية الثلاثاء، للمرة الأولى بتورط قوات من إريتريا المجاورة في حرب إقليم تيجراي التي انتهت في 2022، واتهمتها بالقتل الجماعي، وسط تقارير عن تجدد القتال في المنطقة.

واتهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم أثناء حديثه للبرلمان، القوات الإريترية التي قاتلت إلى جانب القوات الإثيوبية بارتكاب عمليات قتل جماعي في الحرب، التي تشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 400 ألف شخص فيها. وقاتلت القوات الإريترية والإثيوبية ضد القوات الإقليمية في إقليم تيجراي شمالي البلاد في حرب انتهت في 2022 بتوقيع اتفاق سلام.

وصرح وزير الإعلام الإريتري، يماني جبريمسكل، لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب)، بأن تصريحات أحمد "أكاذيب رخيصة وحقيرة" ولا تستحق الرد. وتتهم كل من الدولتين الأخرى بإثارة حرب أهلية محتملة، حيث تزعم إثيوبيا أن إريتريا تسلح جماعات متمردة وتمولها، بينما تقول إريتريا إن طموح إثيوبيا هو الوصول إلى ميناء بحري.