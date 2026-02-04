إعلان

رئيس الوزراء الإثيوبي يتهم إريتريا بالقتل الجماعي في حرب تيجراي

كتب : مصراوي

01:01 ص 04/02/2026

آبي أحمد رئيس وزراء اثيوبيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أديس أبابا - (أ ب)

اعترفت الحكومة الإثيوبية الثلاثاء، للمرة الأولى بتورط قوات من إريتريا المجاورة في حرب إقليم تيجراي التي انتهت في 2022، واتهمتها بالقتل الجماعي، وسط تقارير عن تجدد القتال في المنطقة.

واتهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم أثناء حديثه للبرلمان، القوات الإريترية التي قاتلت إلى جانب القوات الإثيوبية بارتكاب عمليات قتل جماعي في الحرب، التي تشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 400 ألف شخص فيها. وقاتلت القوات الإريترية والإثيوبية ضد القوات الإقليمية في إقليم تيجراي شمالي البلاد في حرب انتهت في 2022 بتوقيع اتفاق سلام.

وصرح وزير الإعلام الإريتري، يماني جبريمسكل، لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب)، بأن تصريحات أحمد "أكاذيب رخيصة وحقيرة" ولا تستحق الرد. وتتهم كل من الدولتين الأخرى بإثارة حرب أهلية محتملة، حيث تزعم إثيوبيا أن إريتريا تسلح جماعات متمردة وتمولها، بينما تقول إريتريا إن طموح إثيوبيا هو الوصول إلى ميناء بحري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ابي أحمد اثيوبيا اريتريا تيجراي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من عائلة القذافي بعد مقتل سيف الإسلام
شئون عربية و دولية

أول تعليق من عائلة القذافي بعد مقتل سيف الإسلام

ترامب: الإيرانيون يرغبون في التوصل إلى شيء ما.. وسنرى إن كان سيتم إنجاز شيء
شئون عربية و دولية

ترامب: الإيرانيون يرغبون في التوصل إلى شيء ما.. وسنرى إن كان سيتم إنجاز شيء
بالفيديو- وصلة رقص بين العوضي ورحمة محسن "الأغنية اللي هتدغدغ الدنيا"
زووم

بالفيديو- وصلة رقص بين العوضي ورحمة محسن "الأغنية اللي هتدغدغ الدنيا"
في عيد ميلاده..  15 صورة وأبرز المعلومات عن قصة محمد شريف وزوجته
رياضة محلية

في عيد ميلاده..  15 صورة وأبرز المعلومات عن قصة محمد شريف وزوجته
مخطوطة مصرية مفقودة تثير الجدل حول وجود عمالقة حقيقيين
علاقات

مخطوطة مصرية مفقودة تثير الجدل حول وجود عمالقة حقيقيين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد