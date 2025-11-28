مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

- -
15:00

المصري

الكونفيدرالية الأفريقية

عزام يونايتد

- -
18:00

الوداد البيضاوي

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

ارتباك في وسط الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز

كتب : نهي خورشيد

01:24 ص 28/11/2025
كشف الإعلامي جمال الغندور عن وجود حالة من القلق داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، وذلك قبل المواجهة المنتظرة أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ارتباك في وسط الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الجهاز الفني يجد نفسه في موقف صعب نتيجة غياب الثلاثي نبيل عماد دونجا، وعبدالله السعيد، وأحمد ربيع بداعي الإصابة، الأمر الذي دفع عبد الرؤوف لدراسة مجموعة من البدائل لتعويض هذا العجز.

وأشار إلى أن المدرب يدرس الدفع بأحد الثنائي سيف جعفر أو أحمد فتوح في وسط الملعب إلى جانب الثنائي ناصر ماهر ومحمد شحاتة خلال المباراة.

وأضاف الغندور أن هناك اتجاهاً آخر يتمثل في إمكانية الاستعانة بمحمود بنتايج لدعم الوسط، على أن يحسم عبد الرؤوف قراره النهائي بعد مران الفريق غداً، وقبل اللقاء بـ24 ساعة فقط.

الزمالك ضد كايزر تشيفز الزمالك مباراة الزمالك أخبار الزمالك الزمالك اليوم عبدالله السعيد

