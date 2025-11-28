هاني أبو ريدة يرد على الأنباء المتداولة حول إقالة حسام حسن

كشف الإعلامي جمال الغندور، عن خطة إدارة النادي الأهلي لإدراج بند جديد في عقد حسين الشحات يربط بين التجديد التلقائي ونسبة مشاركته في المباريات.

وأشار الغندور في تصريحات تلفزيونية إن البند المقترح ينص على تمديد العقد لموسم ثالث بشكل تلقائي حال مشاركة الشحات في 60% من مباريات الأهلي في الموسم الثاني.

وأكد أن المفاوضات تسير بإيجابية بين الجانبين، مشيراً إلى أن الشحات أبدى مرونة كبيرة في مناقشة البنود المقترحة.

مباراة الأهلي القادمة

ويواجه النادي الأهلي نادي شبيبة القبائل الساعة 9 مساء ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.