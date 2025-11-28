مباريات الأمس
إعلان

مقترح جديد بالنادي الأهلي لتجديد عقد الشحات.. ما التفاصيل؟

كتب : نهي خورشيد

12:39 ص 28/11/2025
    منتخب مصر حسين الشحات وحلمي طولان
    حسين الشحات
    منتخب مصر حسين الشحات وحلمي طولان 1
    حسين الشحات وحمزة علاء
    حسين الشحات
    حسين الشحات
    حسين الشحات
    حسين الشحات
    حسين الشحات
    حسين الشحات و ياس سوروب
    حسين الشحات و ياس سوروب
    حسين الشحات 1_3

كشف الإعلامي جمال الغندور، عن خطة إدارة النادي الأهلي لإدراج بند جديد في عقد حسين الشحات يربط بين التجديد التلقائي ونسبة مشاركته في المباريات.

وأشار الغندور في تصريحات تلفزيونية إن البند المقترح ينص على تمديد العقد لموسم ثالث بشكل تلقائي حال مشاركة الشحات في 60% من مباريات الأهلي في الموسم الثاني.

وأكد أن المفاوضات تسير بإيجابية بين الجانبين، مشيراً إلى أن الشحات أبدى مرونة كبيرة في مناقشة البنود المقترحة.

مباراة الأهلي القادمة

ويواجه النادي الأهلي نادي شبيبة القبائل الساعة 9 مساء ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

حسين الشحات الأهلي عقد حسين الشحات مباراة الأهلي القادمة الأهلى ضد شبيبة القائل

