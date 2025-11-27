تعتبر مهمة تسجيل الأهداف، هي المهمة الأولى في حياة لاعبي كرة القدم، وهدفهم الأول في كل مباراة يخوضونها، ولكن هناك بعض الأهداف الحاسمة التي تتعلق في أذهان الجمهور ولا تمحي.

في هذا السياق، يحتفل جمهور النادي الأهلي، اليوم الخميس، بهدف لاعب الفريق محمد مجدي قفشة، بالذكرى الخامسة من تسجيل الهدف الحاسم في نهائي القرن أمام الزمالك.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز الأهداف الخالدة في أذهان الجماهير المصرية، سواء مع الأندية أو المنتخب المصري كالتالي:

هدف سونج وزيدان

من أكثر الأهداف التي تحمل ذكريات عند جمهور الكرة المصرية، الهدف الذي سجله اللاعب محمد زيدان في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2008 ضد الكاميرون.

هدف محمد صلاح في الكونغو

هدف محمد صلاح في مرمى منتخب الكونغو الذي صعد بنا كأس العالم 2018

هدف قفشة في نهائي القرن 2020 ضد الزمالك الذي منح به الأهلي اللقب التاسع لدوري أبطال إفريقيا.

4. هدف عمرو زكي في السنغال

هدف عمرو زكي في مرمى السنغال جاء في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2006، وكان سبباً في فوز مصر والتأهل للنهائي.

5. هدف أيمن منصور في نهائي السوبر الإفريقي ضد الأهلي موسم 1994، سجله أيمن منصور في شباك الأهلي في الدقيقة 86 من المباراة، ليقود الزمالك للفوز بلقب السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه

6. هدف محمد أبو تريكة في الصفاقسي التونسي (نهائي دوري أبطال أفريقيا 2006).

7. هدف مجدى عبدالغني في كأس العالم

هدف التعادل الذي سجله في مرمى هولندا من ركلة جزاء في الدقيقة 38 من الشوط الثاني، خلال مباراة منتخب مصر في مونديال كأس العالم 1990 في إيطاليا.