كشف ياسر إبراهيم نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، خلال الفيديو الذي عرضه النادي الأهلي اليوم عبر الحساب الرسمي على فيس بوك، احتفالا بذكرى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، كواليس حديثه مع لاعبي الفريق أثناء سير المباراة.

وكان المارد الأحمر عرض منذ قليل عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو للاحتفال بذكرى نهائي أفريقيا عام 2020، الذي فاز به المارد الأحمر، يحتوى على بعض اللقطات التي لم تعرض من قبل.

وقال ياسر إبراهيم خلال ظهوره في فيديو الاحتفال باللقب: "والله أخبرت لاعبي الفريق عقب إهدار حسين الشحات فرصة محققة، أننا سنحقق البطولة في النهاية".

وأضاف: "بوعد محمد مجدى أفشة بمكافأة خاصة، بعد تسجيله هدف الفوز باللقب".

ويذكر، أن النادي الأهلي كان قد تمكن من تحقيق الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2020، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في النهائي.

والجدير بالذكر أن المارد الأحمر، كان قد حقق لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2020، بعد غياب استمر لمدة 7 سنوات منذ آخر تتويج باللقب في عام 2020.

