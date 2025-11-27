هل يفسخ بيراميدز عقد رمضان صبحي بعد إيقافه وحبسه؟.. رد ناري

صدفة تجمع بين بيراميدز والمصري في فندق واحد بزامبيا.. ما القصة؟

كشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز، حقيقة فسخ عقده مع النادي، على أعقاب القرار الذي صدر ضده بالإيقاف لمدة 4 سنوات من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، بجانب قرار استمرار حبسه على ذمة قضية التزوير.

وانتشرت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية، حول فسخ نادي بيراميدز عقد رمضان صبحي بعد تعرضه للإيقاف لمدة 4 سنوات.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "ندعم رمضان صبحي في أزمته الحالية.. وكل ما يقال عن فسخ التعاقد كلام غير صحيح".

وأكمل: "نستغرب الإصرار على استباق الأحكام دون إعطاء اللاعب فرصة عادلة للدفاع عن نفسه واستكمال المسار القانوني خاصة وأن درجات التقاضي لم تنتهي والأحكام غير نهائية".

وأوضح المصدر: "من الخسة أن نجد من يتخذها فرصة لتشويه اللاعب والتشفي فيه لمجرد خلاف في المنافسة الرياضية".

واختتم تصريحاته: "ندعو الله أن يخرج رمضان من تلك المحنة الإنسانية والمهنية الصعبة بخير".