كأس مصر

سموحة

- -
14:30

غزل المحلة

كأس مصر

البنك الاهلي

- -
17:00

بورفؤاد

كأس مصر

بتروجت

- -
19:30

وادي دجلة

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

النمسا

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
19:45

سلتيك

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
19:45

يونج بويز

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

بازل

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

سبورتينج براجا

هل يفسخ بيراميدز عقد رمضان صبحي بعد إيقافه وحبسه؟.. رد ناري

كتب : محمد خيري

01:01 م 27/11/2025
    حبس رمضان صبحي
    رمضان صبحي
    رمضان صبحي
    رمضان صبحي
    رمضان صبحي
    رمضان صبحي بالسيجار_Easy-Resize.com
    احتفال رمضان صبحي مع مايلي
    إعلان بيراميدز ضم رمضان صبحي
    فرحة رمضان صبحي
    رمضان صبحي

كشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز، حقيقة فسخ عقده مع النادي، على أعقاب القرار الذي صدر ضده بالإيقاف لمدة 4 سنوات من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، بجانب قرار استمرار حبسه على ذمة قضية التزوير.

وانتشرت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية، حول فسخ نادي بيراميدز عقد رمضان صبحي بعد تعرضه للإيقاف لمدة 4 سنوات.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "ندعم رمضان صبحي في أزمته الحالية.. وكل ما يقال عن فسخ التعاقد كلام غير صحيح".

وأكمل: "نستغرب الإصرار على استباق الأحكام دون إعطاء اللاعب فرصة عادلة للدفاع عن نفسه واستكمال المسار القانوني خاصة وأن درجات التقاضي لم تنتهي والأحكام غير نهائية".

وأوضح المصدر: "من الخسة أن نجد من يتخذها فرصة لتشويه اللاعب والتشفي فيه لمجرد خلاف في المنافسة الرياضية".

واختتم تصريحاته: "ندعو الله أن يخرج رمضان من تلك المحنة الإنسانية والمهنية الصعبة بخير".

رمضان صبحي بيراميدز قضية رمضان صبحي حبس رمضان صبحي

