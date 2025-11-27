مباريات الأمس
حال تأكيد عقوبة الإيقاف.. رمضان صبحي يعود للملاعب في سن 32 عامًا

كتب : هند عواد

09:00 ص 27/11/2025
قررت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، إيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز، لمدة 4 سنوات بسب المنشطات.

ويقضي رمضان صبحي صاحب الـ28 عاما، حاليا عقوبة الحبس، لحين النطق بالحكم في قضية اتهامه و3 متهمين آخرين، بتزوير كراسات إجابات امتحانات، بأحد المعاهد.

ويعتبر قرار إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات، لحين الفصل في القضية، وفي تنفيذ العقوبة على اللاعب، سيعود لممارسة كرة القدم مرة أخرى، وهو في عمر 32 عاما.

