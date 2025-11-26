تفاصيل أصعب 96 ساعة في حياة رمضان صبحي

5 صور من تعيين محمد النني سفيرًا للجنة الأولمبية عالميًا

"المصائب لا تأتي فرادى"، جملة تنطبق بشكل كبير على ما يمر به نجم وسط بيراميدز الحالي والأهلي السابق رمضان صبحي، في ظل الأزمات الكبيرة التي تلاحقه في الساعات الماضية.

وكانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، قررت إيقاف اللاعب صاحب ال 28 عاما، لمدة 4 سنوات، بسبب تناول المنشطات.

ويمر رمضان صبحي بأيام صعبة خلال الفترة الماضية منذ يوم السبت الماضي حتى الآن، ما يمكن تسميته بأن اللاعب يمر بأصعب 96 ساعة في حياته، ما بين قاعات المحاكم الجنائية وما بين الإيقاف عن ممارسة الكرة.

وتلقى رمضان صبحي صدمة كبيرة، يوم السبت الماضي 22 نوفمبر الجاري، بعدما قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمته لمدة 3 أيام، على خلفية اتهامه بالتزوير في محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وعقدت الجلسة الثانية لرمضان صبحي أمس الثلاثاء، والتي قررت حجز الحكم حتى جلسة 30 ديسمبر المقبل، مما يعني أن اللاعب سيقضي داخل سجنه أكثر من شهر كامل وسط حالة من الصدمة الكبيرة.

ومن داخل قاعات المحاكم إلى الوكالة الدولية للمنشطات، تتوالى الصدمات لنجم وسط بيراميدز، الذي يعد أحد أبرز اللاعبين في مصر، بعدما قررت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات إيقاف اللاعب لمدة 4 سنوات، في قرار بإمكانه إنهاء مسيرة اللاعب الكروية.

أقرأ أيضًا:

لفتة إنسانية من رونالدو تجاه عائلة جوتا بعد لقب دوري الأمم

خبير لوائح يكشف لمصراوي مفاجأة صادمة بخصوص إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات