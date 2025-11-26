5 صور من تعيين محمد النني سفيرًا للجنة الأولمبية عالميًا

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة شكوى الحكمان محمود البنا وسامي هلهل إلى لجنة الحكام الرئيسية برئاسة الخبير الدولي أوسكار رويز، لدراسة ما ورد في الشكوى واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق اللوائح المعتمدة.

وطالب مجلس الإدارة لجنة الحكام بالكشف عن الضوابط والمعايير المعتمدة في اختيار القائمة الدولية للحكام.

وشدد الاتحاد على أن اللجوء للاستعانة بخبرات تحكيمية من الخارج جاء استجابة لطلبات الأندية في الدوري الممتاز، وعلى خلفية شكاوى متكررة بخصوص أداء بعض المباريات، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف لدعم منظومة التحكيم ورفع جودة إدارة اللقاءات وتحقيق أعلى مستويات النزاهة.

كما أكد الاتحاد أن الخبير الدولي أوسكار رويز يعمل وفق خطة تطوير شاملة للتحكيم المصري، ترتكز على تحديث برامج الإعداد الفني والبدني، بما يضمن بناء قاعدة قوية لمستقبل التحكيم في مصر.