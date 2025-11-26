مباريات الأمس
قصص متفوتكش.. أزمات الزمالك تصل لـ "X".. ومفاجأة شوبير ورحلة الأهلي

كتب : محمد خيري

03:20 م 26/11/2025
شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث قامت منصة إكس للتواصل الاجتماعي، بحذف العلامة الزرقاء الموثقة لنادي الزمالك، وفي المقابل، كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة حول تقديم مجلس إدارة الأبيض استقالته.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

"من العمرة".. دودو الجباس يدعم رمضان صبحي بعد حبسه

دعم دودو الجباس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، زميله بالفريق رمضان صبحي، بعد حبسه في قضية تزوير حضوره الامتحانات. (طالع التفاصيل)

أول قرار لمدرب الزمالك بعد الوصول لجنوب أفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف الاكتفاء بخوض مران اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة بمدينة بولوكواني بجنوب أفريقيا استعدادًا للقاء كايزر تشيفز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. (طالع التفاصيل)

"إكس" تحذف العلامة الزرقاء من حساب الزمالك.. تكلفتها 1000 دولار

حذفت منصة "إكس" علامة التوثيق الزرقاء من الحساب الرسمي لنادي الزمالك، ما أثار تساؤلات حول سبب ذلك، ورجّح البعض أن الأمر يعود إلى عدم دفع الاشتراك. (طالع التفاصيل)

"قدموا استقالتهم فعلا".. شوبير يفجر مفاجأة بما فعله مجلس إدارة الزمالك

فجر الإعلامي أحمد شوبير، حول تقديم مجلس إدارة نادي الزمالك، استقالتهم خلال الفترة الماضية، في ظل الأمور المالية الصعبة التي يواجهها النادي الأبيض من النواحي المالية حاليا. (طالع التفاصيل)

سيد عبد الحفيظ بالمصحف وتحضير توروب.. لقطات من رحلة الأهلي إلى المغرب

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة منذ قليل، متجهة إلى المغرب لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

"هل ساعده جون؟".. مصدر يفجر مفاجأة حول فسخ عقد مصدق مع الزمالك

أزمة جديدة، ضربة نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، بعدما تقدم المغربي صلاح مصدق، لاعب الفريق بإنذار للنادي الأبيض لعدم حصوله على مستحقاته، وبعدها فسخ العقد من طرف واحد. (طالع التفاصيل)

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك الأهلي شوبير

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك الأهلي شوبير

