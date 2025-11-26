تكلفتها 1000 دولار.. "إكس" تحذف العلامة الزرقاء من حساب الزمالك

حذفت منصة "إكس" علامة التوثيق الزرقاء من الحساب الرسمي لنادي الزمالك، ما أثار تساؤلات حول سبب ذلك، ورجّح البعض أن الأمر يعود إلى عدم دفع الاشتراك.

وبحسب مركز المساعدة الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي العالمية "help.x"، يتم توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء عبر خدمة الاشتراك المدفوع X Premium.

وتبلغ تكلفة الاشتراك الشهري في باقة X Premium Business Full Access نحو 1000 دولار أمريكي شهريًا (بالإضافة إلى أي ضرائب ورسوم سارية)، بينما تبلغ تكلفة الباقة الأساسية 50 دولارًا أمريكيًا شهريًا (بالإضافة إلى أي ضرائب ورسوم سارية)، وقد تختلف الأسعار من منطقة لأخرى.



