"هل ساعده جون؟".. مصدر يفجر مفاجأة حول فسخ عقد مصدق مع الزمالك

أزمة جديدة، ضربة نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، بعدما تقدم المغربي صلاح مصدق، لاعب الفريق بإنذار للنادي الأبيض لعدم حصوله على مستحقاته، وبعدها فسخ العقد من طرف واحد.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد في تصريحات خاصة، أن المهلة التي منحها محامي اللاعب المغربي للنادي، 15 يوما، انتهت بالفعل ولم يحصل اللاعب على مستحقاته، وهو ما منحه الحق في فسخ العقد من جانب واحد، دون أي رد من النادي.

وأضاف المصدر، أن صلاح مصدق يحق له وفقًا للوائح، الحصول على ما يقارب 900 ألف دولار وهي القيمة المتبقية من عقده بالكامل، في حال إثبات أحقيته بالفسخ بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية.

وأوضح المصدر أن اللاعب ما زال متمسكًا بقراره حتى الآن، ويرفض العودة عن خطوة فسخ التعاقد رغم محاولات إدارة النادي للتواصل معه وحل الأزمة وديًا.

وشدد المصدر، أن "مصدق" يرى أن موقفه القانوني قوي، في ظل تأخر المستحقات إلى جانب عدم حصوله على فرصة المشاركة في المباريات.

واختتم المصدر: "ما زاد من صعوبة الأمور، وساعد مصدق في اتخاذ القرار، هو تجاهل جون إدوارد المدير الرياضي طلبات اللاعب، بعدما تقدم بإنذار رسمي للحصول على مستحقاته".