بعد قرار المحكمة.. رمضان صبحي خارج حسابات بيراميدز لنهاية العام رسميا

تقرر أن يفقد نادي بيراميدز، جهود لاعبه رمضان صبحي، حتى نهاية هذا العام، بعد قرار المحكمة أمس الثلاثاء بالتحفظ عليه.

وقررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في شبرا الخيمة، أمس الثلاثاء، حجز الحكم في قضية اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين آخرين لاتهامهم بتزوير كراسات إجابات امتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، لتصدر المحكمة قرارها النهائي في جلسة 30 ديسمبر المقبل، مع استمرار حبس جميع المتهمين لحين النطق بالحكم.

وينتظر نادي بيراميدز عددا من التحديات خلال الشهر المقبل، في المنافسات المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري، بجانب المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأكد غياب رمضان صبحي عن النادي السماوي، بشكل مؤقت حتى نهاية العام الجاري 2025، حتى يتم إصدار الحكم النهائي من المحكمة.

إحصائيات رمضان صبحي مع بيراميدز موسم 25/26

وشارك رمضان صبحي صاحب الـ 28 عامًا بقميص بيراميدز خلال الموسم الجاري لمدة 13 دقيقة بمباراة واحدة وكانت في بطولة FIFA Intercontinental Cup.

ما هي المباريات التي يغيب عنها رمضان صبحي

ويغيب رمضان صبحي عن مباراة بيراميدز ونظيره باور ديناموز الزامبي يوم السبت 29 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكذلك عن مباراة كهرباء الإسماعيلية يوم الأربعاء 3 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري ومباراة بتروجت يوم 6 من الشهر ذاته ضمن منافسات الجولة العاشرة بصورة مبدئية حتى صدور الحكم النهائي في القضية.