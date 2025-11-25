"إيقاف وفسخ وشكوى لفيفا".. 24 ساعة صادمة لنادي الزمالك

موقف حسين الشحات من مواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لاصوت يعلو خلال الـ 24 ساعة الماضية فوق صوت الصدمات التي يتعرض لها نادي الزمالك من لاعبيه أو مدربيه السابقين.

موعد مباراة كايزر تشيفز والزمالك

الزمالك يستعد لمواجهة مهمة عصر يوم السبت المقبل حين يحل ضيفًا على نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ولكن الساعات القليلة الماضية لم تشهد حديثًا عن المباراة بقدر عن الأزمات التي ضربت الفريق إذ يستعرض مصراوي خلال السطور التالية ثلاثة منها:

1) إيقاف قيد الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر موقعه الإلكتروني، يوم أمس الإثنين، إيقاف قيد نادي الزمالك لثلاث فترات قيد بقرار يحمل تاريخ اليوم 24 نوفمبر.

وأشار مصدر مسؤول بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن سبب إيقاف قيد الزمالك هذه المرة قضية المدرب السويسري السابق للفريق كريستيان جروس هي قيمة قيمة المستحقات المتبقية لجروس لدى الزمالك 600 ألف دولار ـ قرابة 28.5 مليون جنيه ـ .

2) فسخ عقد صلاح مصدق

وأوضح المصدر ذاته أن المحترف المغربي بصفوف الزمالك، صلاح مصدق قد تقدم بإنذار عن طريق وكيله لفسخ التعاقد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وأضاف المصدر: "أوشكت المهلة التي تقدم بها وكيل اللاعب على الانتهاء، ولكن العقد لم يُفسخ حتى الآن وعلى مسؤولي الزمالك تدارك الأمر سريعاً".

3) شكوى جديدة ضد الزمالك في فيفا

وأتم المصدر بالتنويه إلى أن المحامي الخاص بالمدرب البلجيكي السابق للزمالك يانيك فيريرا قد تقدم بشكوى ضد النادي، مطالبًا بالحصول على باقي عقده 8 شهور كاملة:"يرفض كل الحلول الودية، بعد تجاهل مسؤولي الزمالك طلباته، ويريد الحصول على كامل المستحقات (كاش) بعد انتهاء المدة التي منحها لهم".

