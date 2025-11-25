كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، حقيقة ما يثار حول وجود حالة من الغضب، داخل المجلس، بعد تصريحات أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق بشأن عدم مشاركة محمد السيد.

وصرح أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك، في المؤتمر الصحفي، عقب انتهاء مواجهة الزمالك أمام زيسكو الزامبي، أن غياب محمد السيد سببه التجميد من مجلس الإدارة، لرفضه تجديد عقده حتى الآن، الذي ينتهي بنهاية الموسم.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أن ما يثار أن هناك حالة من الغضب بسبب تصريحات أحمد عبد الرؤوف عار تماما من الصحة، خاصة وأن القرارات الخاصة بفريق الكرة يتم اتخاذها بالاتفاق بين جون إدوارد المدير الرياضي ومجلس الإدارة متمثل في حسين لبيب رئيس النادي.

وأضاف المصدر، أن اللوم الوحيد هو أنه كان من الممكن تفادي الرد على هذه الأمور، حتى لا يتم أخذها من جانب اللاعبين، خاصة وأن هناك عدد من القرارات يتم اتخاذها داخل الفريق بشكل سري دون الإعلان.

واختتم المصدر، أن هناك مساعي لتجديد عقد اللاعب، ولكنه لا يشارك حاليا، حتى لا يتم تشتيت ذهن باقي اللاعبين، حتى يتم حسم مصيره بشكل كامل.