كأس ملك إسبانيا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
كتب - محمد عبد السلام:
تقام اليوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، في مختلف البطولات.
ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة باريس سان جيرمان أمام فلامنجو في كأس إنتركونتيننتال، ريال مدريد أمام تالافيرا في كأس ملك إسبانيا.
مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
ديبورتيفا ليونيسا ضد ليفانتي - 7:00 مساء - منصة شاهد
أتليتيكو بالياريس ضد أتليتيكو مدريد - 8:00 مساء - منصة شاهد
راسينج سانتاندير ضد فياريال - 8:00 مساء - منصة شاهد
هويسكا ضد أوساسونا - 8:00 مساء - منصة شاهد
ألباسيتي ضد سيلتا فيجو - 8:00 مساء - منصة شاهد
تالافيرا ضد ريال مدريد - 10:00 مساء - منصة شاهد
ألافيس ضد إشبيلية - 10:00 مساء - منصة شاهد
موعد مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال
باريس سان جيرمان ضد فلامنجو - 7:00 مساء - بي إن سبورت 1
مواعيد مباريات كأس كاراباو
مانشستر سيتي ضد برينتفورد - 9:30 مساء - بي إن سبورت 2