مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

باريس سان جيرمان

- -
19:00

فلامنجو

كأس ملك أسبانيا

تالافيرا

- -
22:00

ريال مدريد

كأس كاراباو

مانشستر سيتي

- -
21:30

برينتفورد

كأس كاراباو

نيوكاسل

- -
22:15

فولهام

جميع المباريات

إعلان

كأس ملك إسبانيا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

05:29 ص 17/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وألافيس (2)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وألافيس (9)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وألافيس (7)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وألافيس (4)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وألافيس (1)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وألافيس (3)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وألافيس (5)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وألافيس (6)
  • عرض 11 صورة
    مباراة ريال مدريد والسيتي (4) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة ريال مدريد والسيتي (9) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقام اليوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة باريس سان جيرمان أمام فلامنجو في كأس إنتركونتيننتال، ريال مدريد أمام تالافيرا في كأس ملك إسبانيا.

مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

ديبورتيفا ليونيسا ضد ليفانتي - 7:00 مساء - منصة شاهد

أتليتيكو بالياريس ضد أتليتيكو مدريد - 8:00 مساء - منصة شاهد

راسينج سانتاندير ضد فياريال - 8:00 مساء - منصة شاهد

هويسكا ضد أوساسونا - 8:00 مساء - منصة شاهد

ألباسيتي ضد سيلتا فيجو - 8:00 مساء - منصة شاهد

تالافيرا ضد ريال مدريد - 10:00 مساء - منصة شاهد

ألافيس ضد إشبيلية - 10:00 مساء - منصة شاهد

موعد مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال

باريس سان جيرمان ضد فلامنجو - 7:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات كأس كاراباو

مانشستر سيتي ضد برينتفورد - 9:30 مساء - بي إن سبورت 2

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم موعد مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال باريس سان جيرمان ضد فلامنجو مباريات اليوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان