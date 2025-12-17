ملثمون يلقون "ماء نار" على 3 طلاب بحقوق بنها

أُصيب 3 طلاب بكلية الحقوق جامعة بنها بإصابات متفرقة في الوجه، إثر تعرضهم للاعتداء بمياه نار أثناء استقلالهم مركبة "توك توك" بمنطقة البر الشرقي على الطريق البطيء تجاه قرية البقاشين، بدائرة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 طلاب، بعد قيام شخصين ملثمين يستقلان دراجة نارية بإلقاء مياه نار على وجوههم.

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة الأولية تبين إصابة كل من: إبراهيم أ. ذ (20 سنة) مقيم قرية كفر الولجا، ويوسف ح. م (19 سنة) مقيم قرية البقاشين، وإيهاب ه. أ (18 سنة) مقيم قرية البقاشين، وذلك أثناء استقلالهم مركبة توك توك، حيث قام الجناة بإلقاء مادة حارقة على وجوههم ثم لاذا بالفرار في اتجاه طريق قرية تصفا.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيالهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي، بسرعة إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.