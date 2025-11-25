"قصص متفوتكش".. صدمة للزمالك.. وبطولة جديدة للأهلي

شيكا تبناه وطلبت منه التجديد.. ماذا قال حازم إمام عن أزمة محمد السيد؟

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، أبرزها إيقاف قيد الزمالك وتتويج الأهلي ببطولة دوري مرتبط كرة السلة.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية:

الأهلي بطلاً لدوري مرتبط السلة بعد انسحاب الاتحاد

توّج النادي الأهلي بدوري المرتبط لكرة السلة مساء يوم أمس الإثنين بعد انسحاب فريق الاتحاد السكندري من مباراة إياب النهائي، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن موقف لاعب الزمالك من الاستمرار مع الفريق

أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، أن صلاح الدين مصدق المدافع المغربي داخل القلعة البيضاء، فسخ تعاقده مع النادي من طرف واحد، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"أكبر عقوبة في تاريخ النادي".. رئيس الاتحاد يعلق على أحداث نهائي دوري المرتبط أمام الأهلي

استنكر محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه أمام الأهلي في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة، للاطلاع على تصريحاته.. اضغط هنا

سيارات ومجوهرات وساعات.. 21 صورة وأبرز هدايا كريستيانو رونالدو لجورجينا

قدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، سلسلة من الهدايا الفاخرة لخطيبته جورجينا رودريجيز، بلغت قيمتها نحو 4 ملايين جنيه إسترليني، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

7 قضايا.. لاعبين وأندية ومدربين تسببوا في إيقاف قيد نادي الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس الإثنين، إيقاف قيد نادي الزمالك لثلاث فترات قيد مقبلة، بسبب المستحقات المتأخرة للمدير الفني السابق للفريق كريستيان جروس، لمزيد من التفاصيل عن القضايا.. اضغط هنا

عمل بالخراطة ووالده رفض الكرة.. 19 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة شادي محمد نجم الأهلي السابق

يعد شادي محمد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أحد أهم وأفضل المدافعين في تاريخ الكرة المصرية، سواء لما قدمه مع النادي الأهلي أو مع المنتخب الوطني، لمزيد من المعلومات عن عائلته.. اضغط هنا

بعد تأكيد وكيله.. من هو "بديل علي معلول" الذي يفاوضه الأهلي؟

قال محمد سلامة، وكيل أعمال الظهير الأيسر، بصفوف بتروجت، توفيق محمد إن هناك مفاوضات غير رسمية من جانب الأهلي لضم موكله بجانب وجود أندية أخرى، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بينهم نجوم الأهلي والزمالك.. 9 لاعبين بدون نادٍ في الدوري المصري

مع اقتراب فتح باب قيد الانتقالات الشتوية في الدوري المصري، بدأت العديد من الأندية في وضع خطتها لتدعيم صفوفها والتحرك مبكرًا للتعاقد مع لاعبين جدد، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"اسبوع حزين".. ماذا قدم المحترفون المصريون في جولتهم الأخيرة؟

شهد الأسبوع الجاري نتائج غير مرضية للمحترفين المصريين في أوروبا والدوريات العربية، حيث لم ينجح أغلبهم في تحقيق الفوز، وانتهت معظم مشاركاتهم إمّا بالخسارة أو التعادل لتغيب عنهم الانتصارات ويكون هذا الأسبوع واحدًا من أكثر الأسابيع إحباطًا على مستوى المحترفين المصريين، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"تعبت".. 72 ساعة تعيد "هدف الزمالك السابق" لقائمة منتخب مصر بكأس العرب

"الحمد لله تعبت واجتهدت ومحصلش نصيب.. الحمد لله على كل شيء ربنا يعوضني خير".. بهذا الكلمات التي كتبها محمد مسعد جناح نادي مودرن سبورت كـ Story بحسابه بمنصة انستجرام علق على عدم تواجده بالقائمة النهائية التي ستشارك مع منتخب مصر الثاني ببطولة كأس العرب، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا