قال محمد سلامة، وكيل أعمال الظهير الأيسر، بصفوف بتروجت، توفيق محمد إن هناك مفاوضات غير رسمية من جانب الأهلي لضم موكله بجانب وجود أندية أخرى.

وأشار سلامة في تصريحات لقناة أم بي سي مصر، مساء أمس الإثنين، إلى أنهم سيحسمون موقفهم من العروض التي وصلت لهم خلال الأسبوعين المقبلين.

اللاعب صاحب الـ 25 عاماً كان قد تحدث عبر إذاعة أون سبورت في نهاية شهر أكتوبر الماضي عن مفاوضات الأهلي بالإشارة إلى أن أي لاعب يتمنى الانضمام لصفوف الأهلي، مضيفًا:" هناك أندية أخرى كبيرة ومحترمة وكل ما سيقدمه الله هو خير".

وعن تشبيهه بالتونسي علي معلول قال صاحب الـ 300 ألف يورو قيمة سوقية، إنه سعيد بهذا الأمر جدًا؛ بعد ما قدمه الظهير الدولي من إنجازات وتاريخيًا كبيرًا مع النادي الأهلي:" سأظل فخور بهذا التشبيه حتى نهاية مسيرتي وإذا انتقلت إلى الأهلي سأقدم أفضل ما يمكنني والمقارنة مع معلول طبيعية لأن الجماهير كانت تملك جوهرة مثله وقدم الكثير للنادي".

مسيرة وإحصائيات توفيق محمد

وبدأ اللاعب مسيرته بصفوف ناشئين إنبي إذ اكتشفه إمام محمدين ليتدرج بصفوف قطاع الناشئين حتى رحلّ لنادي بتروجت وهو في عامه الـ 18 ثم خاض تجربة احترافية بصفوف أكاديمية عجمان بالإمارات قبل العودة لبتروجت موسم 22/23 ليشارك مع الفريق بدوري المحترفين قبل التأهل للممتاز.

وشارك اللاعب بقميص بتروجت خلال الموسم الماضي ـ بعد التأهل للممتاز ـ بـ 22 مباراة في مختلف المسابقات لم يسجل خلالها أي هدف فقط صنع هدفًا لزملائه وحصل على ثلاثة بطاقات صفراء وبطاقة واحدة حمراء خلال 1903دقيقة لعب.

وخلال الموسم الجاري خاض الظهير الأيسر مع بتروجت 13 مباراة صنع خلالها هدفًا وحصل على بطاقة صفراء واحدة خلال 1170 دقيقة لعب.

