مواعيد مباريات تصفيات كأس العرب والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء، الموافق 25 نوفمبر، منافسات تصفيات بطولة كأس العرب المؤهلة لدور المجموعات في النسخة المقامة بقطر موسم 2025.

وتقام اليوم ثلاث مباريات قوية تشهد منافسة شديدة، حيث يسعى كل منتخب لحجز مقعده في مجموعات البطولة.

مواعيد مباريات كأس العرب اليوم

موريتانيا ضد الكويت - 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1

سوريا ضد جنوب السودان - 6:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 2

فلسطين ضد ليبيا - 6:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1